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“İyi ki varlar”

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan okul ziyaretlerini sürdürüyor.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“İyi ki varlar”

Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret eden Müdür Akkan, Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Lisesi ve pansiyonunu ziyaret etti.
Öğrenciler ile bir araya gelen Akkan, sohbet ederek gelecekteki düşünceleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Öğrencilerde sonra pansiyonda incelemelerde bulunan Akkan okul müdürü ve çalışan personel ile bir araya geldi.
Okul müdürü ve çalışanlar ile görüş alışverişinde bulunan Akkan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Her zaman öğrencilerin, idarecilerin ve personellerin yanlarında olduklarını belirten Akkan, “Öğrencilerimiz bizim kıymetlilerimiz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde de görüyoruz ki kıymetlilerimiz güvenilir ellerde. Bundan dolayı okul idarecilerimizin ve personellerimizin göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:07
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