işbirliği artacak

Zümre Öğretmenleri arasında işbirliğini artırmak, yenilikçi eğitim metotlarını yaygınlaştırmak, öğrenci merkezli rehberlik anlayışıyla ortak çalışma yürütmek ve merkezi sınavlara yönelik çalışmaları aktif olarak devam ettirmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje üç yıldır devam ediyor.

Proje kapsamında bu hafta Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ile toplantı yapıldı.

Öğretmenler ile toplantıda bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin genel durumu ve çalışmaları hakkında önemli kararlar aldık. Okulumuzda verilen din öğretimlerinin tatbikine ve dini faaliyetlere yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı verimli bir şekilde tamamlandı. Öğretmenlerimizin koordineli ve etkin olarak çalışmasını sağlayan projemize destek olan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi