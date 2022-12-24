İlki düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde bu yıl ilki düzenlenen Lisansüstü Mezuniyet Törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları öncesi keman ve piyano dinletisinin yanı sıra üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu tarafınca mini bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu Tuğçe Özbek mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmasında: “Çağdaş ve öncü bir üniversitenin genç ve vizyon sahibi lisansüstü mezunları olarak aranızdayız. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin vizyonuna inanıp başladığımız eğitimimizde bugün burada yüksek donanımımızla beraber bir nokta değil aslında sadece bir virgül koyuyoruz. Yakın geleceğin akademisyenleri ve mesleğin uzmanları olarak mezun olmanın gururu ve hazzı ile bizler bu ailenin yetiştirdiği bireyler olmaktan her zaman onur duyacağız. Bugün burada bu yüce çatının altında mezun olan herkesi tebrik ediyorum.” dedi.



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, enstitü bünyesinde yürütülen ve enstitü anabilim dalı başkanları ve öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Temel konuşmasının devamında lisansüstü alım ilanlarının yabancı öğrencilerin de rahatlıkla anlayabilmesi adına yabancı dilde hazırlanma çalışmalarının devam ettiğini çeşitli ülkelerle yüksek lisans ve doktora alım ve değişim işbirlikleri girişimlerinin olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ lisansüstü eğitim alarak ve eğitim öğretim sürecini başarı ile tamamlayarak Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Lisansüstü eğitimde her alanda olduğu gibi bir bayrak yarışının olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Yetiştirilen öğrencilerin nitelikli ve donanımlı olarak mezun etmez isek bayrak tesliminde sıkıntılar yaşanır. İnanıyorum ki öğrencilerimiz çağın getirdiklerini bilginin sürekli güncellendiği bir dünyada lisansüstü eğitime yönelik donanımlı bir eğitim aldıklarını üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Öğrencilerimizden beklentilerimiz akademyanın nosyonu ve niteliğine karalı bir şekilde sahip olmaları gerekiyor. Akademyaya adım attığınız bu yolda iyi bir akademisyen olarak akademyaya güçlü hitap etmeliyim demeli. Başarının mimarı ve anahtarı olan sizlerin kaleme aldığınız yüksek lisans ve doktora tezlerinden daha nitelikli bir akademik çalışmayı merkeze koyduğunuzdan da hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Karadağ, konuşmasının devamında şunları söyledi; “Yozgat Bozok Üniversitesi lisans eğitimindeki değişim ve dönüşümü lisansüstü eğitimde de kimliğine yakışır bir eğitim süreçlerini çok daha ilerilere taşımanın gayret ve çabası içerisinde. Doktora öğrenci sayımızı artırmalıyız. Bölgesel Kalkınma odaklı ihtisas üniversitesi olarak bilgiyi teknolojiyle teknolojiyi sanayiciyle buluşturan bir üniversite olarak bölgesel kalkınmaya değer katmaya devam ediyoruz. İhtisas üniversitesi olarak lisansüstü eğitime yönelik ürettiğimiz bilgileri artık teknolojiyle ve sanayiciyle buluşturarak bölgesel kalkınmaya değer katmaya başladık. Böyle güçlü hedefleri olan bir üniversitenin de lisansüstü eğitime daha hedefe odak ve daha güçlü hitap etmesi gerekir. Bu anlamda da gerekli olan değişim ve dönüşümleri de hayata geçiriyoruz."

Konuşmaların ardından yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştiren öğretim üyelerine belgelerinin takdimi ardından dereceye giren öğrenciler yaş kütüğüne levha çaktı.

Doktora ve yüksek lisans mezunlarının katılım belgelerinin takdimi ve cübbe giydirilmesinin ardından tören sona erdi. »Haber Merkezi