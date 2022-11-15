ilke imza atıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası gereğince İSG Birimi koordinasyonunda yapılan özverili çalışmalar sonucunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İlkokulu, Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, TS ISO 45001:2018 ? TE-EN 9001 belgelerini aldı.

Türkiye genelinde bu belgeyi ilk İl Milli Eğitim Müdürlüğü aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yapmış olduğu açıklamada, “TS-EN 9001 ve ISO 45001 kalite yönetim sistemi, etkili bir kalite sistemini ifade eden, uluslararası standartlar teşkilatı ISO tarafından üretilmiş olan, kuruluşların kalite yönetim sistemini şartlarını ve yapısını anlatan temel revizyon kalite standardıdır. Bu standarttın temel amacı ve kazanımı, kurumlarda disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme-yanılma metodları uygulamadan kurumsal bir kalite yönetim yapısına kavuşmak bu sayede okullarımızda kurumlarımızda eğitim gören geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini görmelerini ve çalışanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlayabilmektedir. Bu kapsamda Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız gereğince İSG Birimi koordinasyonunda yapılan özverili çalışmalar sonucunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya İlkokulu, Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi TS ISO 45001:2018 ? TE-EN 9001 belgelerini almışlardır. Ülkemizde bu belgeyi alan İlk İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmanın yansıra ilimiz genelinde 22 okul TS ISO 45001:2018 ? TE-EN 9001 belgelerine sahip olmuştur. Bu başarıda emeği geçen okul ve kurum yönetici ve çalışanlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.” ifadelerini kullandı.

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