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İlk okuma

Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği devam ediyor.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:08
İlk okuma

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yılın ilk okuma etkinliğini Üçağaç Şehit Nuri Çelik ilk ve ortaokulunda yaptı. 
Ziyarette Aksoy, ilkokul öğrencilerinin yazmış olduğu mektup sürprizi ile karşılandı.  
İlçe Müdürü Aksoy okuma etkinliğinin ardından öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. 
Okumanın yaşı olmadığını belirten Aksoy, “Yeni yılın ilk okumasını Üçağaç Şehit Nuri Çelik ilk ve ortaokulunda yaptık. Okuma sonrası öğrencilerimizle kitap değerlendirmesinde bulunduk. Ziyaretimiz esnasında ilkokul öğrencilerimizin mektup sürprizi ile karşılaştık. Temiz kalplere ait hisleri okuduğumuzda duygulandık. Öğrencilerle her an birlikte olmak bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Okul ziyaretleri ve öğrencilerimizle olan etkileşimimiz yıl boyunca artarak devam edecektir. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni yılın başarılı geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Ilk Okuma
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