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ilk mezunlar belgelerine kavuştu

Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan "Ustalık Telafi Eğitim Programı" ile başarılı olan öğrenciler ustalık belgelerini aldı.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
ilk mezunlar belgelerine kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde uygulamaya konulan 'Ustalık Telafi Eğitim Programı' tüm Türkiye'de olduğu gibi Akdağmadeni Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde de uygulanmaya başlanarak ilk mezunlarını verdi. 
Lise mezunu kişilerin kaydının alındığı ve iş başı eğitim ile 6 ay gibi bir sürede ustalık sınavına girmeye hak kazanan ve sınavlarda başarılı olan 'Ustalık Telafi Programı' kapsamında Mesleki Eğitim Merkezinin ilk öğrencilerine çalıştıkları AKKON Tekstil'de düzenlenen programla ustalık belgeleri verildi.
Gerçekleşen programa Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Gökçe katıldı. Başarı öğrencilere ustalık belgeleri Kaymakam Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gökçe tarafından takdim edildi.
'Ustalık Belgesi' alan öğrencilerin mevcut çalıştıkları iş yerlerinde, işlerine devam edebilecekleri gibi kendi iş yeri veya atölyelerini kurarak çalışma hayatlarına devam edebileceklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, "Programa ev sahipli yapan AKKON Tekstil atölye sahibi Sayın Servet Uzak beye teşekkür ediyor, belge almaya hak kazanan öğrencilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Ilk Mezunlar Belgelerine Kavuştu
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