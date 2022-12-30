Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.476,92
ALTIN
1.093,78
DOLAR
18,71
STERLİN
22,62
EURO
19,97

İlk merkez açılıyor

Kadışehri ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, “Köy Yaşam Merkzleri” projesinin ilki Yoncalık köyünde açılıyor.

30 Aralık 2022 Cuma 02:42
İlk merkez açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, bakım ve onarımları yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezleri tarafından açılacak kurslar için kurs merkezleri olarak hizmet veriyor. Kapalı olan köy okulları yeniden eğitim öğretim süreçlerine kazandırılarak Köy Yaşam Merkezleri olarak hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin köy halkının hizmetine sunuluyor.
Bu kapsamda Kadışehri ilçesinin ilk Köyde Yaşam Merkezi Yoncalık köyüne açılıyor.
Proje hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ilk köy yaşam merkezimizi Yoncalık köyümüze açıyoruz. Ülkemiz genelinde aktif olarak kullanılmayan kapalı köy okulları yeniden düzenlenmeye ve köy yaşam merkezlerine dönüştürülmeye devam ediyor. Kapalı durumdaki köy okulları tekrar açılarak halkımızın eğitim alacağı ve aktif olarak kullanılacağı mekanlar olarak tasarlanıyor. Bakanlığımız tarafından başlatılan bu proje kapsamında Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yoncalık Köyümüze ilk "Köy Yaşam Merkezi" açmak için gerekli çalışmalara hız verdik. Açılacak olan Köy Yaşam Merkezimizin köy halkına katkılar sunmasını diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ilk Merkez Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tören düzenlendi
Tören düzenlendi
En iyi 51 proje
En iyi 51 proje
Fuar tarihi belli oldu
Fuar tarihi belli oldu
Toplantılarda ara yok
Toplantılarda ara yok
Öğretmen veli bir arada
Öğretmen veli bir arada
Kahvaltıda buluştular
Kahvaltıda buluştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim