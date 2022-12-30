İlk merkez açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, bakım ve onarımları yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezleri tarafından açılacak kurslar için kurs merkezleri olarak hizmet veriyor. Kapalı olan köy okulları yeniden eğitim öğretim süreçlerine kazandırılarak Köy Yaşam Merkezleri olarak hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin köy halkının hizmetine sunuluyor.

Bu kapsamda Kadışehri ilçesinin ilk Köyde Yaşam Merkezi Yoncalık köyüne açılıyor.

Proje hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ilk köy yaşam merkezimizi Yoncalık köyümüze açıyoruz. Ülkemiz genelinde aktif olarak kullanılmayan kapalı köy okulları yeniden düzenlenmeye ve köy yaşam merkezlerine dönüştürülmeye devam ediyor. Kapalı durumdaki köy okulları tekrar açılarak halkımızın eğitim alacağı ve aktif olarak kullanılacağı mekanlar olarak tasarlanıyor. Bakanlığımız tarafından başlatılan bu proje kapsamında Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yoncalık Köyümüze ilk "Köy Yaşam Merkezi" açmak için gerekli çalışmalara hız verdik. Açılacak olan Köy Yaşam Merkezimizin köy halkına katkılar sunmasını diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi