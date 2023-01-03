Eğitimin sadece bilişsel ve zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duygusal davranışlarının hepsinin geliştirilmesi ve eğitimin bütüncül olarak ele alınması amacıyla hazırlanan ''Kök Değerler Projesi'' Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından uygulanmaya başlandı.

İlk etkinlik "Dostluk ve Adalet" değerleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlikte Çok Programlı Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Aleyna Yağmur Başer ve okul korosu öğrencilerinin hazırlamış oldukları kök değerle uygun temalı dinleti sunuldu.

Düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Değer ve tutumların öğrencilerde bilişsel düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek ve öğrenciler kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecektir. Böylece öğrenciler bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğreneceklerdir." dedi.

Etkinlikte görev alan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile etkinlik sona erdi. »Haber Merkezi