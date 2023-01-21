İlçelerde karne sevinci

Yozgat ve ilçelerinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

SORGUN

Sorgun’da 16 bin 796 öğrenci karne aldı

Sorgun'da 16 bin 796 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karne günü nedeniyle Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende 1. sınıf öğrencilerine karneleri Kaymakam Halil İbrahim Kazar tarafından verildi.

Kazar, öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap ve kalem hediye ederken, tatilde kitap okumalarını önerdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da bu yıl anasınıflarında 2 bin 685, ilkokullarda 4 bin 897, ortaokullarda 5 bin 35, liselerde de 4 bin 179 olmak üzere toplam 16 bin 796 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Öcal, öğrencilerden dinlenmelerini ve kitap okumalarını, ailelerden de karnesi iyi olmayan öğrencileri motive etmelerini istedi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Vekili Erol Kızılkaya, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1’inci yarıyıl tatilinin gelmesi ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda karne dağıtım programı düzenlendi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden protokol sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanla bekledikleri karnelerini verdiler.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Fatih Topuz, "İstediğiniz en iyi yere gelmek çok çalışmaktan geçiyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın karnelerini dağıttık. Kendilerine, ailelerine ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin 2022-2023 eğitim ve öğretim yarıyılının sona ermesiyle Karayakup Kasabası Kınalı Hasan İmam-Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Samet Serin, karne alan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yarıyıl tatilinde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, verimli ve eğlenceli geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem karne dağıtım törenine Kaymakam Samet Serin'in yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Süleyman Çetin, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

YERKÖY

Yerköy ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1’inci yarıyıl tatili düzenlenen törenle başladı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yarıyılının sona ermesiyle Cumhuriyet İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül yapmış olduğu açıklamada; “Eğitim Öğretim yılının birinci kanaat döneminin başarı ile tamamlanmasında emeği geçen, yönetici, öğretmen ve personel olmak üzere eğitim çalışanımıza çocuklarımızın bu günü ve yarınlarının inşasında emeklerini ve sevgilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. Öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında ilçemiz genelinde fedakârca çalışan idareci, öğretmen, personel ve eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. En değerli servetimiz çocuklarımızdır. Onlara daha güzel bir gelecek sağlamanın yolu da iyi bir eğitimden geçmektedir. Çocuklarımıza rehberlik ederek hep birlikte yeni döneme hazırlanmalıyız Aile bağlarını güçlendiren, toplumumuzun tüm fertlerinin öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getirdiği, birlikte kaliteli zaman geçirildiği, aile birliği içinde hep beraber kitap okudukları, sinemaya, tiyatroya, sanatsal ve sportif faaliyetlere katıldıkları bir tatil dönemi olmasını temenni ediyorum. Geleceğin Türkiye´si sizlerin özgüveni, sorumluluk bilinci ve gayretleri ile inşa olacaktır. Başarınız başarımız, mutluluğunuz mutluluğumuz, üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1. kanaat döneminin sona erdiği bugün emeği geçen yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiasında görev alan tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum.“ dedi.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem karne töreni Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'in katılımıyla Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Güzel, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere hediyeleri ile karnelerini takdim ederek; 15 günlük tatilin öğrenciler tarafından dolu dolu geçirilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

SARAYKENT

Sarayken ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yarıyılının sona ermesiyle Marziya İbrahim Ertek ilk ve ortaokulunda karne töreni düzenlendi.

Karne törenine katılım sağlayan Kaymakam Ali Açıkgöz be Belediye Başkanı Ahmet Öçal 1’incin be 2’nci sınıf öğrencilerine karne dağıtımını gerçekleştirmişlerdi.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Kaymakam Açıkgöz, güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Karne günü nedeniyle Şehit Halim Altay İlkokulunda tören düzenlendi. »Selma Şahin