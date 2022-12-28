İlçe geneli sınav

5, 6, 7 ve 8’inciş sınıflara yönelik yapılan deneme sınavında öğrenciler heyecan dolu dakikalar yaşadı.

İlçede eğitim alanında tüm çalışmaları yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “İlçemizde eğitim faaliyetlerinde birlikteliği sağlamak, öğrencilerin öğrenim durumlarını gözlemlemek amacıyla ilçe geneli deneme sınavı gerçekleştirildi. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda eğitime devam eden öğrenciler ilçe geneli deneme sınavına katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak planlamış olduğumuz deneme sınavları devam etmekte olup özellikle 8’inci sınıf öğrenciler olmak üzere ara sınıflardaki öğrenciler için de yılsonuna kadar Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında başarılı olmaları için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi