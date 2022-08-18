Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.980,00
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,96
STERLİN
21,66
EURO
18,29

ikili eğitime son

Yozgat Bilal Şahin Mahallesine 24 derslikli bir ortaokul binası yapılacağı bildirildi. 

18 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
ikili eğitime son

2022 yılı yatırım programı kapsamında Bilal Şahin Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Fatma Temel Turhan Ortaokulunda yapılaşmadan kaynaklanan öğrenci yoğunluğunu azaltmak amacıyla 24 derslikli bir ortaokul binası yapılacak.
Fatma Temel Turhan Ortaokulunda öğrenci yoğunluğundan kaynaklı ikili eğitim yapıldığını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “İlimiz Merkez Bilal Şahin Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Fatma Temel Turhan Ortaokulumuzda yapılaşmadan kaynaklanan öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmaktadır. Okulumuzdaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması amacıyla 2022 yılı yatırım programı kapsamında Bilal Şahin Mahallesine 24 derslikli bir ortaokul binası yapılması kararlaştırılmıştır. Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nun kayıt bölgesi alanına yapılacak yeni okul binasının yapımı tamamlandığında Fatma Temel Turhan Ortaokulumuzda ikili eğitim sona erecektir. Okulumuzun yatırım programına alınmasında emeği geçen devlet ricalimize ve emek veren herkese teşekkür eder, eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ikili Eğitime Son
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genel uyum eğitimi
Genel uyum eğitimi
Sınavlar başladı
Sınavlar başladı
Permakültür eğitimi verilecek
Permakültür eğitimi verilecek
Çocuklarda mahremiyet bilinci
Çocuklarda mahremiyet bilinci
Başarılı öğrencilere ödül gezisi
Başarılı öğrencilere ödül gezisi
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim