ikili eğitime son

2022 yılı yatırım programı kapsamında Bilal Şahin Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Fatma Temel Turhan Ortaokulunda yapılaşmadan kaynaklanan öğrenci yoğunluğunu azaltmak amacıyla 24 derslikli bir ortaokul binası yapılacak.

Fatma Temel Turhan Ortaokulunda öğrenci yoğunluğundan kaynaklı ikili eğitim yapıldığını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “İlimiz Merkez Bilal Şahin Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Fatma Temel Turhan Ortaokulumuzda yapılaşmadan kaynaklanan öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmaktadır. Okulumuzdaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması amacıyla 2022 yılı yatırım programı kapsamında Bilal Şahin Mahallesine 24 derslikli bir ortaokul binası yapılması kararlaştırılmıştır. Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nun kayıt bölgesi alanına yapılacak yeni okul binasının yapımı tamamlandığında Fatma Temel Turhan Ortaokulumuzda ikili eğitim sona erecektir. Okulumuzun yatırım programına alınmasında emeği geçen devlet ricalimize ve emek veren herkese teşekkür eder, eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi