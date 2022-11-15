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iHH’dan öğrencilere kurs

Yozgat Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eğitim birimi tarafından eğitimler devam ediyor.

15 Kasım 2022 Salı 02:11
iHH’dan öğrencilere kurs

Her hafta sonu düzenli olarak eğitim düzenlen Yozgat Genç İHH Eğitim Birimi yabancı öğrencilere yönelik Türkçe Dil Kursu açtı. 
Kursun 5’inci haftasında olduğunu belirten Eğitim Birimi Başkanı Öğretim Üyesi Yusuf Can Kılınç, “İHH olarak her zaman eğitimin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu konuda Eğitim Birimi olarak yabancı öğrencilerimize yönelik Türkçe Dil Kursu açtık. Şuan da kursumuzda çok güzel bir yol aldık ve 5 haftamızı geride bıraktık. İnşallah düzenli olarak eğitimlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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IHHdan öğrencilere Kurs
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