iHH’dan öğrencilere kurs

Her hafta sonu düzenli olarak eğitim düzenlen Yozgat Genç İHH Eğitim Birimi yabancı öğrencilere yönelik Türkçe Dil Kursu açtı.

Kursun 5'inci haftasında olduğunu belirten Eğitim Birimi Başkanı Öğretim Üyesi Yusuf Can Kılınç, "İHH olarak her zaman eğitimin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu konuda Eğitim Birimi olarak yabancı öğrencilerimize yönelik Türkçe Dil Kursu açtık. Şuan da kursumuzda çok güzel bir yol aldık ve 5 haftamızı geride bıraktık. İnşallah düzenli olarak eğitimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.