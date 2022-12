idari personelden başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi idari personellerinden Şemsi Nur Kaya “Pirol halkası içeren yeni sülfonamitlerin sentezi” adlı Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilen “Discovery of sulfadrug–pyrrole conjugates as carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors” adlı bilimsel makale Web of Science veri tabanında önemli bir başarıya imza attı.