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idari personelden başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi idari personellerinden Şemsi Nur Kaya “Pirol halkası içeren yeni sülfonamitlerin sentezi” adlı Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilen “Discovery of sulfadrug–pyrrole conjugates as carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors” adlı bilimsel makale Web of Science veri tabanında önemli bir başarıya imza attı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 02:23
idari personelden başarı

Profesör Dr. İrfan Koca ve Doçent Dr. Mehmet Gümüş’ün danışmanlığında gerçekleştirdiği tez çalışmasını içeren ve Doçent Dr. Yusuf Sert’in de yapmış olduğu bilimsel katkılarla sunulan araştırma makalesi, 2022 yılı içerisinde WOS veri tabanında Farmakoloji ve Toksikoloji alanında en fazla atıf alan yayın olarak ilgili veri tabanında Hot Paper ve Highly Cited Paper şeklinde etiketlendi.
Çalışmaya 2022 yılı içerisinde WOS veri tabanında 53, Scopus veri tabanında 60, Google Akademik’te ise 67 atıf yapıldı.
URAP Dünya Sıralamasında atıf kriteriyle üniversitemize önemli katkılar yapan çalışmanın, ilerleyen zamanlarda atıf başarısını sürdürmesi beklenmekte.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğuna dikkat çekerek, “Üniversite olarak sadece öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin değil idari personelimizin de yaptıkları akademik ve bilimsel çalışmalarla önemli başarılara imza attıklarını görmekteyiz. Personelimizin Yüksek Lisans tezinden ürettiği bilimsel makalesi Web of Science veri tabanında önemli başarı yakalamıştır. Kendisini ve danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Idari Personelden Başarı
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