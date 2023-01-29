Hız kesmeden devam

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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi.

29 Ocak 2023 Pazar 02:35
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Jandarma personeline İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, meydana gelebilecek kazalar konusunda ilk yardım eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele görevleri ve yaşamları esnasında karışılabilecekleri kaza, olay ve doğal afetlerde yaralanan şahısların yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, yaralının kötüleşmesini önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak için bilinçli bir şekilde ilkyardımda bulunabilmeleri amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi verildi. 
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personeli tarafından verilen eğitimde, genel ilkyardım bilgileri, hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. 
Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.
2 gün süren eğitim sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılara ilkyardımcı sertifikası verildi. 
»Haber Merkezi

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