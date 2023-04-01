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Herkes kitap okudu

Çayıralan ilçesinde, 59'uncu Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:01
Herkes kitap okudu

27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftasının bu yıl 59'uncusu kutlandı. Kütüphane Haftası kapsamında örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte kitap okumanın önemi anlatıldı.

Okumanın önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur ise insanların okuduğunu anlaması ve kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kütüphanenin önemine değinen Batur, “Hiç şüphe yok ki bir ülkenin gelişmişliğini, çağdaşlığını, yaşam kalitesinin yüksekliğini o ülkenin okullarında, üniversitelerinde, kütüphanelerinde, toplumun bilinç düzeyinde aramamız gerektiğini biliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin kitaplara ulaşabilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi. Haber Merkezi

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