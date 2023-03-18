Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

“Her zaman yan yanayız”

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
“Her zaman yan yanayız”

Kurum ziyaretleri kapsamında okulları ziyaret eden Yoldaş’a Şube Müdürü Agah Ayhan eşlik etti. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ziyaret sırasında yöneticilerden ve öğretmenlerden okulların mevcut durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alması ve incelemelerde bulunması sonrasında öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilerin isteklerini dinledi. 
Okul ile ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle diyalog içerisinde olmak ve yaşanılan sorunlara çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Yoldaş, “Yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri değildir. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler alıyor, okulları gezip eksiklikleri yerinde görerek okul müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Her Zaman Yan Yanayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ın eğitimi masaya yatırıldı
Yozgat'ın eğitimi masaya yatırıldı
Turnuva düzenlendi
Turnuva düzenlendi
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Vatandaşlar yararına kermes
Vatandaşlar yararına kermes
Okullar tatil!
Okullar tatil!
Genel yetenek sınavı gerçekleştirildi
Genel yetenek sınavı gerçekleştirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim