“Her zaman yan yanayız”

Kurum ziyaretleri kapsamında okulları ziyaret eden Yoldaş’a Şube Müdürü Agah Ayhan eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ziyaret sırasında yöneticilerden ve öğretmenlerden okulların mevcut durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alması ve incelemelerde bulunması sonrasında öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilerin isteklerini dinledi.

Okul ile ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle diyalog içerisinde olmak ve yaşanılan sorunlara çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Yoldaş, “Yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri değildir. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler alıyor, okulları gezip eksiklikleri yerinde görerek okul müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz.” dedi. »Haber Merkezi