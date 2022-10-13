Her yerde eğitim

Bulduğu her fırsatta öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden İlçe Milli eğitim Müdürü Öcal, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Ziyaretleri kapsamında Şehit Resul Elhan İlkokulu, Belencumafakılı İlkokulunu, İmam Hatip Ortaokulunu ve Çiğdemli Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları tek tek gezen Öcal, öğrencilerle sohbet ettikten sonra okul müdürü ve öğretmenlerden okullar hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi