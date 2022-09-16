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‘Her türlü desteği sağlayacağız’

Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ve beraberindeki heyet Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
‘Her türlü desteği sağlayacağız’

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğan, öğretim elemanları ve idari personelin hazır bulunduğu ziyarette, Milletvekili Başer Yüksekokulu’nun fiziki durumu ve altyapısı hakkında bilgiler aldı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun ilçeye önemli bir canlılık kattığını belirterek başta devletimiz olmak üzere yerel dinamiklerin destek ve katkıları ile fizik tedavi merkezinin ivedilikle kazandırılması gerekliliğine vurgu yaptı.
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun her açıdan sağlam temeller üzerine kurulmasıyla birlikte ileriye yönelik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açma gibi hedeflerinin de olduğunu belirten Karadağ, “Fizyoterapi odaklı önlisans programları açarak ilçeyi eğitim-öğretim ve sağlık turizmi açısından olmazsa olmaz bir hüviyete kavuşturmak istiyoruz” dedi.
Üniversite yönetimi olarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını dile getiren Karadağ derslikler, uygulama laboratuvarları, öğrenci ve öğretim elemanlarına daha konforlu bir fiziki alan sunulmasına kadar her türlü desteği sağladıklarını belirtti.
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda öğrenci, akademik ve idari personel açısından iyi bir sinerji oluşturduklarını belirten Karadağ, öğrencilerin sosyal donatı noktasında beklentilerinin olduğunu söyledi. Karadağ, eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli olması açısından öğrencilerin sosyal ve sportif aktiviteleri için yüksekokula mini bir spor kompleksi yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
Milletvekili Başer ise, dünyada eşi benzeri olmayan şifalı suyu ile bilinen tarihi Roma Hamamına sahip bir ilçenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na sahip olmasını önemsediklerini dile getirdi. Karadağ’a yüksekokulun bugünlere gelmesinde sağladığı katkılardan ötürü teşekkür eden Milletvekili Başer: “Rektörlük görevi kendilerine tevdi edildiğinde Hocamızdan Sarıkaya’nın tam anlamıyla faaliyete geçmesi sözünü istedik. Allah razı olsun hocamız sözünde durdu. Rektör hocamızın Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun mevcut haline gelmesinde gösterdiği çaba ve gayret takdire şayandır. Hepimizin bu topraklara bir borcu var. Bizler bu borcumuzu çalışarak ve hizmet ederek ödemek istiyoruz. Fizik Tedavi Merkezi’nin 2023 yılı yatırım programına alınarak ilçeye kazandırılması noktasında üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Başer ve beraberindeki heyet daha sonra yüksekokuldaki derslikler ve laboratuvarları gezerek incelemelerde bulundu. »Haber Merkezi

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