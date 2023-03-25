Her gün ilk 20 dakika OKUYOZ

Yozgat Valiliği himayelerinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden ESER Projesinin alt projelerinden biri olan Oku-YOZ Projesi kapsamında ilimizde hafta içi her gün ilk dersin ilk 20 dakikası kitap okuma etkinlikleri yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Valiliğimiz himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde devam eden ESER Projemizin alt projelerinden biri olan Oku-YOZ Projesi kapsamında ilimizde hafta içi her gün ilk dersin ilk 20 dakikası kitap okuma etkinlikleri yapılmaktadır. İlimizde kitap okuma konusunda farkındalık oluşturulması, öğrenci ve velilerimize kitap okuma bilincinin ve alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığı projemize 66.829 öğrenci katılmıştır. Projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi