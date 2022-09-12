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‘Hep birlikte hazırız’

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına hazır.

12 Eylül 2022 Pazartesi 02:26
‘Hep birlikte hazırız’

Bugün başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılında okulların her türlü hazırlıkları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Eğitim ve öğretim yılına hep birlikte hazırız. Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak gönderilen ders kitapları ile yardımcı kaynak kitapları, sevgili öğrencilerimize dağıtılmak için hazırlandı ve öğrencilerimiz için sıralarına yerleştirildi. Okullarında her türlü hazırlıkları yaparak öğrencilerimizi karşılayacak olan okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Hep Birlikte Hazırız
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