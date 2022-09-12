Bugün başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılında okulların her türlü hazırlıkları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Eğitim ve öğretim yılına hep birlikte hazırız. Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak gönderilen ders kitapları ile yardımcı kaynak kitapları, sevgili öğrencilerimize dağıtılmak için hazırlandı ve öğrencilerimiz için sıralarına yerleştirildi. Okullarında her türlü hazırlıkları yaparak öğrencilerimizi karşılayacak olan okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi