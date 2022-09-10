Hem ziyaret hem inceleme

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın eşlinde eğitim öğretim hazırlıklarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bir dizi incelmelerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında Sakarya İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesini ziyaret eden Ünsal, öğretmenler ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Ünsal daha sonra, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden "Bozokta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar" projesine katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. »Haber Merkezi