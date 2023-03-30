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Hem okuyup hem öğrendiler

Yozgat Valiliği desteği ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘OKUYOZ Projesi’ kapsamında kitaplar okunuyor.

30 Mart 2023 Perşembe 11:02
Hem okuyup hem öğrendiler

Her ilçede yürütülen OKUYOZ Projesi kapsamında Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu’nda okumalar yapıldı.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da bizzat katılım sağladığı programda çocuklar, okudukları kitaplarla ve öğrendikleri bilgilerle geleceğe bir adım daha yaklaştılar.

ÖĞRENCİLERLE HER AN BİRLİKTEYİZ”

Hem okuma yapıp hem de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Müdür Aksoy, “OKUYOZ Projesi kapsamında Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda okuma yaptık. Okuma sonrası öğrencilerimizle kitap değerlendirmesinde bulunduk. Okul ziyaretlerinde veya kurumumuzda öğrencilerle her an birlikte olmak, bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu nedenle 2023 yılı boyunca hem okullarda hem de kurumumuzda öğrencilerimizle olan etkileşimimize devam edeceğiz. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

PROJENİN AMACI

Yozgat öğrencilerine ve velilere okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla başlatılan proje 4 kategoride yapılıyor. Bu kategoriler; İlkokul, ortaokul, lise ve veliler.

Proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenirken yapılan çalışmalar sonucunda ise evlerinde kitap okuyan çocukların okuma alışkanlığı kazandıkları görülüyor.

Velilerin de sürece dâhil olması gerektiği noktasına vurgu yapılan projenin asıl amacının, Yozgat il genelinde okuma kültürü oluşturmak olduğu kaydedildi. Sema Nur Koçaker

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