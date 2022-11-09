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“HEM OKU-YOZ”

Çayıralan ilçesinde, ESER Projesi kapsamında “HEM OKU-YOZ” etkinliği gerçekleştirildi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
“HEM OKU-YOZ”

Çayıralan Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenen kütüphanede İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eser Projesi kapsamında Çayıralan Hem Oku-Yoz etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Yüksel, Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi idari personeli, öğretmenler, usta öğreticiler ve bayan kursiyerler katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
HEM OKUYOZ
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