Hem eğlenip hem öğreniyorlar

Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kurslarda Kuran'ı Kerim eğitimlerinin yanında sportif ve kültürel etkinliklerde düzenleniyor. Öğrencilerin eğlenirken öğrendiklerini belirten kurs yetkilileri, "Hadisi Şerif de buyrulduğu üzere en hayırlı insan tarifi 'Kuran'ı Kerim öğrenen ve öğretendir' ve bu hayırlı insan olma fırsatını değerlendirmek için kollarımızı sıvadık. Bu projemiz bitmek üzere. Proje dahilinde 8 yaş ve üzeri erkek ile kız öğrenciler katıldı. Projede Dini İlimler Atölyesi kapsamında Kuran-ı Kerim eğitimi verilmektedir. Ayrıca eğitime katılan gençlerimiz sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere de katılıyor. Ebru sanatı, satranç, akıl ve zeka oyunları, langırt, badminton, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi etkinliklere katılıyor. Yaz etkinlikleri kapsamında yeni projemiz ise önümüzde ki hafta başlayacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Rabia Şahin