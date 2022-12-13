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Hem eğlence hem eğitim

Boğazlıyan ilçesinde, Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Yeşilhisar köyü ziyaret edildi. 

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Hem eğlence hem eğitim

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden Psikolog Seda Demir ve Psikolojik Danışman Damla Cankurtaran tarafından çocuklara yönelik ‘Mahremiyet Eğitimi’ verildi. 
Eğitimin ardından personeller çocuklara yönelik yüz boyama, duvar boyama, soru cevap gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler.
Psikolog Seda Demir, “Çocuklarımıza gerek aileler, gerek öğretmenler mahremiyet bilincini, kavramını aşılamalı, çocuğun kendine ve diğerlerine yönelik özel alan farkındalığı kazanmasını sağlayan, çocuklarımızın eğitim seviyesine hedef kitleye uygun anlaşılabilir en yalın halde yaptığımız bu eğitimler devam edecektir.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hem Eğlence Hem Eğitim
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