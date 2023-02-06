Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,98
DOLAR
18,83
STERLİN
22,70
EURO
20,32

Hazırlıklar başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması kapsamında, Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci için hazırlıklara başlandı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Hazırlıklar başladı

Yemekler, kent merkezinde Zübeyde Hanım ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanelerinde, ilçelerde ise öğretmenevi ve akşam sanat okulu yemekhanelerinde hazırlanacak.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde, yemek ve kumanyaların hazırlanmasını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kent genelinde 19 bin 292 öğrenciye ücretsiz yemek verilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Daha önce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye yemek verildiğini aktaran Yazıcı, "Bu öğrencilere ilave olarak 188 okulumuzda 8 bin 29'u okul öncesi, 4 bin 211'i ilk ve ortaokul olmak üzere 12 bin 240 öğrencimize daha ücretsiz yemek verilecek." dedi.
Yazıcı, yemeklerin uzmanlar tarafından hazırlanmış haftalık listeye göre yapılacağını ifade ederek, "Bu çalışma hem velilerimizin bu anlamdaki hayata dair zorlukların giderilmesi hem de öğrencilerimizin daha dengeli ve düzenli beslenmeleri açısından çok önemli. Bu hizmetin öğrencilerimize sunulmasında Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız yetkililerine, bu sürece katkı sağlayan ve emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek içecek alanı öğrencisi Büşra Nur Tekgül de okulda yemek pişirerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti. »AA

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlara özel eğitim
Kadınlara özel eğitim
Matematik her yerde
Matematik her yerde
Eğitim malzemeleri uğurlandı
Eğitim malzemeleri uğurlandı
2’nci dönem görüşüldü
2’nci dönem görüşüldü
6 Şubat'ta başlıyor
6 Şubat'ta başlıyor
Eğitim öğretime hazır
Eğitim öğretime hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim