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Hayırlı olsun

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in onayıyla Boğazlıyan ilçesine Fen Lisesi kurulması kararı çıktı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Hayırlı olsun

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi Boğazlıyan'a, Boğazlıyanlılara ve Yozgat'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çıkan Karara göre; 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesinin kademeli kapatılarak fen lisesine dönüştürülmesi, Mevcut erkek öğrenci pansiyonunun açılacak okula bağlanması, yatılı kalmak isteyen kız öğrencilerin de Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonundan faydalanmaları, Birinci yabancı dilinin İngilizce olması, Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi olarak adlandırılması, 2 şube kurulması ve her bir şubede 30 olmak üzere 60 öğrenci alınması, Donatımının Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanması sağlanacaktır. »Alpaslan Demir

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