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Hayatlarına dokunuyorlar

Yenifakılı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanması için çalışma yürütülüyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Hayatlarına dokunuyorlar

Proje kapsamında Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik alanı öğrencileri Ocak ayı faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ettiler.  Öğretmenleri Süleyman Barın ve Osman Karacaoğlan eşliğinde ihtiyaç sahibi bir ailenin evine giden öğrenciler evdeki elektronik eşyaların bakım ve onarımını yaptı.
Proje hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, “’Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor’ projesi kapsamında öğretmenler kurulu toplanmış ve gerekli görev dağılımı yapılmıştır. Ocak ayı faaliyeti olarak elektrik elektronik alanı öğrencileri, öğretmenleri Süleyman Barın ve Osman Karacaoğlan eşliğinde ihtiyaç sahibi bir ailenin evine gidip, elektronik eşyaların bakım ve onarımını yaptılar. Proje; Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların eğitim verdikleri alan ve dallarla örtüşen konularda, öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde, öncelikle okullarının bulunduğu mahallede, daha sonra ilçede ve ilde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere maddi-manevi yardım ve destekte bulunmalarını sağlamak, bölgelerinde bulunan anaokullarını, destekleyip gözeterek toplum hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek bilgilendirmelerin ve diğer çalışmaların belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu projeye katkı sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Hayatlarına Dokunuyorlar
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