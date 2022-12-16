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Hayaller kaleme döküldü

Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Mikail Gök öncülüğünde yazdıkları “Küçük Kalemler Büyük Düşler” isimli hikaye kitabı basıldı. 

16 Aralık 2022 Cuma 16:42
Hayaller kaleme döküldü

Hayallerini kitaba dönüştüren öğrencileri makamında misafir eden Vali Ziya Polat, geleceğin teminatı olan minik yazarları tebrik ederek başarılar diledi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.12.2022 16:59
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