Hayaller kaleme döküldü

Hayallerini kitaba dönüştüren öğrencileri makamında misafir eden Vali Ziya Polat, geleceğin teminatı olan minik yazarları tebrik ederek başarılar diledi. »Haber Merkezi
Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Mikail Gök öncülüğünde yazdıkları “Küçük Kalemler Büyük Düşler” isimli hikaye kitabı basıldı.
Hayallerini kitaba dönüştüren öğrencileri makamında misafir eden Vali Ziya Polat, geleceğin teminatı olan minik yazarları tebrik ederek başarılar diledi. »Haber Merkezi