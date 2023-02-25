Hassa’ya Psikososyal destek ekibi

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilere ve bölgede bulunan vatandaşlara psikososyal destek sağlamak ve yaraları birlikte sarmak amacıyla 10 kişilik rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan Psikososyal Destek Ekibi Hatay’ın Hassa ilçesine gitmek üzere yola çıktığını ifade etti.

Yazıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi Hatay’ın Hassa ilçesinde AFAD koordinesinde görev yapan AKUB ekibi ile nöbet değişimi için yola çıktı. Emek ve gayretlerinden dolayı tüm ekibe teşekkür ederim. Gönüllü çalışma arkadaşlara hayırlı yolculuklar dilerim dedi. »Haber Merkezi