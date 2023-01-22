Harçlıklarını bağışladılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Agahefendi Okul Aile Birliği tarafından alınan karar ile öğrenciler için tehlike oluşturan bahçe ihata telleri yerine duvar yaptırılmasına karar verildiğini, masrafa birçok velinin katkıda bulunduğunu belirtti.

En anlamlı katkının Nazlı Fidan'dan geldiğini vurgulayan Öcal, "Öğrencimiz, biriktirdiği parasının tamamını bağışladı. Koca yürekli küçük Nazlı’nın bu onurlu davranışı okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi duygulandırdı. Nazlı’ya bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Okul aile birliği hesabına bağışta bulunan ve bulunacak olanlara da teşekkür ediyoruz." dedi. »AA

