Güzel okuyan kazandı

Hükümet Konağı Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, şube müdürü Ahmet Erdem, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

İlkokul ve ortaokulları arası düzenlenen şiir okuma yarışmasında Temel Eğitim Okullarından üst düzey katılım gerçekleştirildi.

Birbirinden güzel şiir okuyarak yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlkokul kategorisinde Kamile Akbay İlkokulu öğrencisi Elif Naz Batuk 1’inci, Akbay İlkokulu öğrencisi Hira Tuzlu 2’nci, Şehit Sadık Nazlı İlkokulu öğrencisi Gülsima Tunç 3’üncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yağmur Şanverdi 1’inci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Nur Batuk 2’nci, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Aydan 3’üncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, şube müdürü Ahmet Erdem tarafından hediyeleri takdim edildi. »Haber Merkezi