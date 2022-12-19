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Gururlandıran başarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kar Film Festivali sona erdi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:02
Gururlandıran başarı

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde 7 kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sarıkaya ilçesinde öğretmenlik yapan Abdullah Düğer, düzenlenen 18. Uluslararası Kar Film Festivali bünyesinde düzenlenen senaryo yarışmasında “Suç ve Zeva” isimli senaryosu ile 3’üncü oldu.

Festival Komitesi Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Atik, festivali başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Atik, şunları kaydetti: "Festivalimizde önemli olan öğrenci filmleri. Festivalimize bu yıl 100'ün üzerindeki belgesel, kurmaca film, deneysel, reklam, kamu spotu, senaryo ve animasyon kategorilerinden eserler gönderildi. 2 aylık süre sonucu gönderilen eserler jürilerimiz tarafından değerlendirildi, dereceye giren eserler belirlendi. Festivaldeki asıl amacımız öğrencilerimiz ile sektörün temsilcilerini buluşturmak."

Öğretmen Abdullah Düğer’in göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş , “Öğretmenimizden gururlandıran başarı. İlçemiz öğretmenlerinden Abdullah Düğer, 18. Uluslararası Kar Film Festivali bünyesinde düzenlenen senaryo yarışmasında "Suç ve Zeva" isimli senaryosu ile 3. olarak bizleri gururlandırdı. Öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05
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Gururlandıran Başarı
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