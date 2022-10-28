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Güneş tutulmasını izlediler

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Çekerek Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. 

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Güneş tutulmasını izlediler

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Bilim Merkezini gezen öğrenciler 2022 yılında Türkiye’den gözlemlenebilecek tek güneş tutulmasını izledi. 
Bilim Merkezinde çok sayıda etkinliğe eşlik eden öğrenciler, Millet Bahçesi ve Rafting alanında gezi yaparak ziyaretine son verdiler.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Ziyaretleri ile ilçemize yapmış oldukları tanıtıcı faaliyetleri nedeniyle Okul Müdürü Sayın Yusuf Çetintaş, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Güneş Tutulmasını Izlediler
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