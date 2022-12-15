Güne okuyarak başlıyorlar

Proje ile tüm okullarda ilk dersin 20 dakikası öğretmenler eşliğinde tüm öğrenciler kitap okuyor.

Öğrenciler okuma alışkanlığı kazandırmak için bu yönlü bir proje yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz. Bu kapsamda Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bütün eğitim kademelerinde hafta içi her gün ilk dersin ilk 20 dakikası ’Okuma Saati’ olarak belirlenmiş olup 03 Ocak 2022 tarihinden itibaren okullarımızda devam etmektedir." dedi. »Haber Merkezi