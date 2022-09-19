Gündem matematik

‘Her Yerde Matematik’ anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Matematik Seferberliği’ çalışmalarının bir yansıması olarak görülen, matematik eğitim ve öğretim süreçlerinde ilin ihtiyaçlarına yönelik olarak Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlendiği ve Bitlis Eren Üniversitesinden Doçent Dr. Derya Arslan’ın koordinatörlüğünün üstlendiği Çalıştay’da Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Doçent Dr. Ahmet Kurnaz, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Aslantaş ve Konya Bilsem Öğretmeni Naziye Koçlar moderatörlük yaptı.

İlde görev yapan 45 matematik öğretmeninin katıldığı toplantı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Çalıştay içeriği ve yürütülüş biçimine ilişkin Doçent Dr. Ahmet Kurnaz’ın paylaştığı bilgilendirme konuşmasının ardından, katılımcı öğretmenler için ‘tanışma etkinliği’ yaptırıldı ve 6 adet çalışma masası oluşturularak daha etkin matematik eğitimi ve öğretimi bağlamında ‘öğretmen, öğrenci ve çevreden kaynaklanan etmenler’ tartışıldı. İki gün süren toplantıda sorun, çözüm önerileri ve eylem planına ilişkin fikirler üretilmeye çalışıldı.

Yöre açısından ilk niteliği taşıyan çalıştayın kapanış oturumunda Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Şube Müdürü Fesih Yıldız’da katıldı. Yaptığı değerlendirmede Mehmet Emin Korkmaz, yapılan toplantının önemine değindi ve iştirak edenlere teşekkür ederek akademisyenlere plaket takdim etti. »Haber Merkezi