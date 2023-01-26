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Boğazlıyan İlçesinde özellikle Kemaliye Mahallesi bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve ilçenin eğitim ve öğretimin kalitesine de katkı sağlayacak olan Gazipaşa Ortaokulu’nda çalışmalar devam ediyor. Okulun 2023-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde kapılarını açması bekleniyor.

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Gün sayıyor

Kemaliye Mahallesi bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve ilçenin eğitim kalitesine de katkı sağlayacak olan Gazipaşa Ortaokulu’nda çalışmalar devam ediyor.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın da katkı ve destekleri ile Boğazlıyan’ın yeni bir eğitim yuvasına kavuşması için başlatılan çalışmalar kapsamında İlçenin önemli eğitim ihtiyacı olan Gazipaşa Ortaokulu açılış için gün sayıyor.
Geçtiğimiz gün ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Ziya Polat, Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in katılımı ile Gazipaşa Ortaokulunu ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Vali Polat, Boğazlıyan Kemaliye Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan ve eğitim öğretimin ikinci yarısında kapılarını öğrencilere açacak olan Gazipaşa Ortaokulu’nda incelemelerde bulunarak, okulun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. »Haber Merkezi

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GÜN SAYIYORBoğazlıyanGazipaşa OrtaokuluZiya PolatGökhan CoşarYusuf YazıcıYozgat İl Milli Eğitim
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