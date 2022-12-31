Görev Karadağ’a devredildi

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen UNİKOP Dönem Başkanlığı devir teslim törenine, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, UNİKOP 2022 Yılı Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Yaman, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçiftçi, Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulgani Özkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi UNİKOP Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney ve Bozok Üniversitesi öğretim elemanları katıldı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, 2022 yılı Dönem Başkanlığını yürüttüğü KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP)’nde 1 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yapılan törenle Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a görevi devretti.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan UNİKOP, 2023 yılı faaliyetlerini Yozgat Bozok Üniversitesi başkanlığında sürdürecek.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kuruluşundan itibaren kendini sürekli geliştiren, değiştiren ve dönüştüren Yozgat Bozok Üniversitesi’nin yükseköğretimde emin adımlarla ilerlediğini ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan marka bir üniversite hüviyetine büründüğünü söyledi.

Üniversitelerin bilgiyi merkeze alan, bilginin üretildiği yegâne kurumlar olduğuna dikkat çeken Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçleri ve Ar-Ge çalışmaları gibi temel misyonunun yanı sıra bilginin toplumsal faydalarına yönelik sağladığı katkı gibi üçüncü bir misyonuyla da bölgesine ülkesine önemli kazanımlar sağladığının altını çizdi.

Karadağ konuşmasının devamında, “Yozgat Bozok Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ün yeni yüzüyle birlikte ihtisas üniversiteleri temelinde kendine yer edinmiş ve 2020 yılı başında bölgesel kalkınmaya odak ürettiği bilgiyi teknolojiye, teknoloji ise sanayiciyle buluşturmak gibi hedefi olan ihtisas üniversitesi olmuş ve dolayısıyla bir taraftan eğitim-öğretime yönelik geleceğin iş ve meslek sahipleri yetiştiren hayalleri, hedefleri olan bir üniversitedir. Yozgat Bozok Üniversitesi ‘inanmak başarmanın yarısıdır’ ilkesi ve ‘Kararlıkla Başarıya’ mottosuyla her açıdan kendini görünür kıldı ve kılmaya da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

UNİKOP Üniversiteleri olarak bölgesel kalkınmaya odak bölgenin dinamiklerinin bölgeye daha çok katkı sunması amacıyla 8 il ve 13 üniversitesinin KOP çatısı altında toplanmasının önemine değinen Karadağ, bölgesel kalkınmaya odak bölgenin var olan potansiyellerini, imkân ve fırsatlarını daha fazla gelir sağlayacak şekilde bölgenin kazanımına sunması noktasında ortak amaca matuf çalışmalar yaparak önemli bir birliktelik sağladıklarını dile getirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin dönem başkanlığında bütün üniversitelerin deneyimlerini dikkate alarak tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sosyo-kültürel potansiyelleri içeren üç önemli projeyi hayata geçirmek istediklerini dile getiren Karadağ, bu projelerin ikisinin tarım ve hayvancılık üzerine diğerinin ise bölgenin sosyo-kültürel dokusunu ön plana çıkartılması temelinde bir proje olduğunu söyledi.

KOP’un destekleri ve diğer paydaş üniversitelerin onayıyla proje hazırlayarak gün yüzüne çıkmamış değerlerini araştırarak kitaplaştırmak istediklerini de dile getiren Karadağ, “2023 yılı Mart ayı içerisinde Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan 1. Çevre Proje Pazarına UNİKOP üniversitelerini de davet ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi tarafından başlatılan Kalite Süreçlerinin Öğrenci Düzeyinde Yürütülmesi Çalıştayı’nın da ikincisini yine üniversitemiz ev sahipliğinde yapmayı planlıyoruz.” dedi.

UNİKOP 2022 Yılı Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, UNİKOP üniversiteleri arasında tek teknik üniversite olduklarını belirterek dönem başkanlığı süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. UNİKOP 2023 Yılı Dönem Başkanlığını Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Çelik, Karadağ’a yeni görevinde başarı temennilerinde bulundu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu konuşmasında Bölge Kalkınma İdaresinin amacı, kapsamı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Bölgedeki kalkınma programları ve planlarına yönelik projelere destek sağladıklarını belirten Karakoyunlu, kalkınma odaklı desteklerin en önemli yanının akademik destek olduğunun altını çizdi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu konuşmasının devamında şunları söyledi: “Akademik iş işbirliği ile yapılan projelerin sahada bölgesel kalkınmaya fayda sağlamak üzere daha güçlü ve nitelikli uygulamalar geliştirilmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda UNİKOP’un kuruluşunun temel mantığı akademinin destek verdiği, akademinin planlanmasının bölgesel kalkınmaya yön verdiği projelerin sahamızda ve bölgemizde uygulayarak kırsal kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın güçlü bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bugüne kadar UNİKOP ile yapılan 49 projede de her birinin nitelikli sonuçlarını gördük. Bu faaliyetlerle birlikte kırsal kalkınma özelinde ciddi sonuçlarını gördüğümüz projeler ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemden itibaren Yozgat Bozok Üniversitesi’nin dönem başkanlığında UNİKOP ile birlikte hem misyonumuzu kuvvetlendirmek hem de daha nitelikli projeler geliştirmek bağlamında katma değer sağlayan projeler üretmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılına denk gelen 2023 yılında UNİKOP dönem başkanlığı görevini devralan Yozgat Bozok Üniversitesi’ne hayırlı olmasını diliyorum.”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse üniversitelerin kurulduğu şehir ve bölgede önemli bir lokomotif güç oluşturduğuna dikkat çekerek, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kültürden sanata, tarihten turizme Yozgat’a önemli katma değer sağladığını söyledi.

Turizm Türkiye’de hem istihdamı sağlayan hem de sürdürülebilirliği olan bir sektör olduğunu belirten Köse, çevre illeri de kapsayacak şekilde bölgenin turizm değerlerini görünür kılacak bir projenin hayata geçirilmesinin hem böle ekonomisine hem kültürüne hem de sosyal yaşantısına da önemli bir katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Vali Ziya Polat, teorinin pratiğe dökülmesi gerekliliğine dikkat çektiği konuşmasında, “Sahaya çıkarak vatandaşa sirayet edecek, onların hayatlarına dokunacak projeler üreterek destek olmak gerekmekte. Artık yaptığımız çalıştayları, sempozyumları hayata geçirerek ilin ve bölgenin kalkınması noktasında toplumsal çıktısını görmek istiyoruz. KOP, Yiğitler Şehri Yozgat’a yüzün üzerinde projeye yüz milyonun üzerinde destek verdi. Alınan destekler, sahaya yansıyan destekler. Tarım ve hayvancılıkta milletimize vizyon katacak çok daha fazla projeler üretmek gerekmekte. Buradaki iş insanlarımıza ve çalışacak insanımıza destek olacak projeler yapmak lazım. Özel sektörle üniversitelerimizin birlikte hareket edebileceği projeler yapmak lazım. Öğrenci kardeşlerimizin kamuya ve özel sektöre nasıl katkı sağlayabileceğine yönelik projeler yapmak lazım. İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu önemli avantajını sahaya yansıtacak projeleri ortaya koyması lazım. Üniversite, belediye ve Valilik işbirliğinde ortak akıl ve ekip ruhuyla bu ile neler katabiliriz çabası içerisindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından UNİKOP 2022 Yılı Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, Dönem Başkanlığı görevini Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a devretti.

UNİKOP Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni’nin ardından Merkez Rektörlük Binasında UNİKOP 2022 faaliyetleri ve 2023 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı Olağanüstü Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

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