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Gönüllüler gününde etkinlik

Boğazlıyan Gençlik Merkezinde atölye ve faaliyetlerine katılan gönüllü gençler oluşturdukları Tiyatro Kulübü ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:07
Gönüllüler gününde etkinlik

Şiddetin yoğun olarak uygulandığı bir kesim olan kadınlar da söz konusu durumun yarattığı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, sosyal sonuçlarını göstermek amacıyla metni eğitmenlerimizce yazılan “Aylin” adlı oyunu sergilendi.
Müzik dinletisi, halk oyunları ve skeçlerin yer aldığı gece izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.
Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Sayın Recep Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, Boğazlıyan Bozok Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kocakaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gönüllüler Gününde Etkinlik
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