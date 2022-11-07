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GÖNÜLLÜ EĞİTİM

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Usta Öğreticisi Dilek Erkekli, gönüllü olarak ilkokullarda kodlama eğitimi veriyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
GÖNÜLLÜ EĞİTİM

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu ve Sakarya İlkokulunda gönüllü olarak bilgisayarsız kodlama eğitimi veren Usta Öğreticisi Dilek Erkekli, her sınıfta ortalama 25 öğrenciye eğitim verdiğini ifade etti.
Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulunda eğitim veren Şenay Aydın ile Cuma günü, Sakarya İlkokulunda eğitim veren Hüsne Çınar ve Sedat Tuygun ile ise Perşembe günü eğitim verdiklerini dile getiren Erkekli, haftanın iki günü gönüllü olarak eğitim verdiğini ve diğer okullardan da taleplerin çok fazla olduğunu söyledi.
“FARKINDALIK SAĞLADIK”
Kodlamayı oyunlarla öğrettiğini vurgulayan Erkekli, “Gönüllü olarak Abdullah Bozkurt İlkokulu ve Sakarya İlkokulunda bilgisayarsız kodlama etkinlikleri yapıyorum. Her sınıfta ortalama 25 öğrenci var. Ben haftanın iki günü gönüllü olarak düzenli bir şekilde serbest etkinlik derslerinde eğitim veriyorum. Talepler çok fazla diğer okullardan fakat benim günlerim dolu. Kodlamayı oyunlarla öğretiyorum. Çok eğleniyoruz. En azından veliler ve çocuklar artık kodlama nedir ne işe yarıyor onu öğrendiler. Farkındalık sağladık.” dedi. »Rabia Şahin

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GÖNÜLLÜ EĞİTİM
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