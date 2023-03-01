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Gönüllere dokunuyorlar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi öğrencilerin gönüllerine dokunuyor.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Gönüllere dokunuyorlar

6 Şubat Günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremler sonrası öğrenciler için İl Milli  Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi Hatay ili Hassa ilçesine gitti. 
Hassa ilçesine giden ekip öğrencilere ve vatandaşlara Psikolojik İlk Yardım olmak üzere; Deprem ve Kayıp-Yas Psikoeğitim Programları, Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Psikoeğitim Programı ve Çalışana Destek-Afet-Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti konularında eğitimler verdi.
Yaraları birlikte sardıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Aynı zamanda bu eğitimlerimiz Psikososyal Destek ekibimiz tarafından ilimize misafir olarak gelen depremden etkilenen öğrencilerimiz içinde toplu yaşam alanlarında ve okullarımızda devam etmektedir. Deprem bölgelerinde ve ilimizde görev yapan Psikososyal Destek Ekibimize göstermiş oldukları fedakarlık ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Gönüllere Dokunuyorlar
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