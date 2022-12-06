Girişimci adaylarına anlattı

Farklı temalar etrafında düzenlediği eğitim etkinlikleri ile de gündeme gelen YOBÜ-GGT öğrencileri, topluluk misyonuna uygun programlarla da tematik buluşmalar düzenliyor.

YOBÜ-GGT Başkanı Hakan Akbaş’ın düzenlenmesine öncülük ettiği toplantıda, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında bilgilendirici etkinlikler gerçekleştiren KOSGEB İl Müdür Mustafa Işık, YOBÜ Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde “Girişimcilik Destek Programı” başlıklı seminer verdi.

KOSGEB destek paketlerinden bahseden İl Müdürü Işık, girişimcilik türlerinden bahsederek, geleneksel girişimcilik ile ileri girişimciliğin bir birine karıştırılmamasını hatırlattı. Farklı girişimcilik türleri için içeriğine uygun olan destek miktarlarını anlattı.

Girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB tarafından ücretsiz olarak verildiğini ifade ederek, bu eğitimlere katılmak için müdürlüğe müracaat edilmesine gerek olmadığını belirten Işık, “kosgeb.gov.tr” adresi üzerinden kolayca başvuru yapılabildiğini ve çevrimiçi (online) verilen eğitimlerle zamanı da yararlanıcıların kendilerinin yönetebildiğini vurgulayarak “Sertifikalı eğitimleri bir an önce tamamlamanız iyi olacaktır“ önerisinde bulundu.

Işık, yakın zamanda KOSGEB desteği alarak hayata geçirilmiş olan projelerden örnek videolardan da göstererek gençlerin de benzer yolla farklı alanlarda sanayiye yönelik girişimcilik yönlerini ortaya çıkartabileceklerini ve hayata geçirebileceklerini söyledi.

Gençlerin sorularına verilen cevaplarla devam eden seminer sonunda YOBÜ Ziraat Fakültesi Öğrencisi ve YOBÜ-GGT Başkanı Hakan Akbaş, girişimci gençlerin aydınlanabilmesi ve kafalarındaki sorulara yetkililerden yanıt bulabilmeleri için düzenledikleri program için davetlerine olumlu yaklaşım sergileyip üniversiteye kadar gelen İl Müdürü Mustafa Işık’a teşekkür etti.

YOBÜ-GGT Başkanı Hakan Akbaş, ayrıca kendileri için yol göstericisi olan ve kendilerini cesaretlendiren, topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri süresince İl Müdürü Mustafa Işık ile işbirliği içerisinde oluşlarının önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı verdiğini de hatırlattı.

Etkinliklere ilişkin İl Müdürü Mustafa Işık, 2009 yılından beri Avrupa Birliği’nin KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için özellikle de gençlerin girişimcilik potansiyellerini açığa çıkartıp desteklenmesi için Avrupa KOBİ Haftası içerisinde çeşitli faaliyetler düzenlenmesini önemsediğini ifade ederek, Yozgat’ta geçen yıl olduğu gibi bu senede tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını belirtti. YOBÜ-GGT etrafında toplanan gençlerin ve akademik danışmanlarının bu sene de yanlarında olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KOSGEB İl Müdürü Işık ve Topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede gençlerin pek çok noktada yanlış bilgilere sahip olduklarının gözlemlendiği ve yetkililerden edindikleri bilgilerle bu yanlış bilgilerden kurtuldukları konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak, böylesi toplantıların KOBİ Haftası dışında da devam ettirilmesinin yararlı olacağının altını çizdiler.

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