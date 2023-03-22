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‘Gıda Güvenliği ve İsraf’ eğitimi

Boğazlıyan’da ilköğretim öğrencilerine "Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" ile ilgili eğitim verildi.

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Gıda Güvenliği ve İsraf’ eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından itibaren "Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere önceki gün bir yenisi daha eklendi. 
Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’ndaki öğrencilere güvenilir gıdaya ulaşmada bilmeleri gereken hususların yanı sıra gelecek nesillere sürdürülebilir gıdanın sağlanması için gıda israfı konusu anlatıldı.
Ziraat Mühendisleri tarafından verilen eğitimde; gıda güvenilirliği, gıdaların muhafaza yöntemleri, gıda satın alırlarken dikkat etmeleri gereken hususlar, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark, gıda kaynaklı zehirlenmeleri ile ilgili konulara dikkat çekildi.
İnteraktif öğrenme metoduyla gıda israfının önüne geçmek için, alışveriş, muhafaza ve tüketim aşamalarında çocukların uygulayabileceği önlemlerin aktarılmasına müteakip çocuklar için hazırlanan gıdanı koru kampanyasının maskotu olan "Cano" nun kısa filminin gösterilmesiyle eğitim tamamlandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gıda Güvenliği Ve İsraf Eğitimi
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