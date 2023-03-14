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Genel yetenek sınavı gerçekleştirildi

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerköy Zübeyde Hanım BİLSEM Genel Yetenek Sınavı'nın 3. ve 2. sınıf ayağının gerçekleştirildiğini duyurdu.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Genel yetenek sınavı gerçekleştirildi

Yapılan yazılı açıklamada, sınavın başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilirken, emeği geçen öğretmen ve personellere teşekkür edildi.
Öğrencilerin gelecekteki başarılarına katkıda bulunmayı hedefleyen bu sınav, ilçede eğitim alan öğrenciler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Yerköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilerin başarısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdiler.
BİLSEM nedir?
BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi anlamına gelmektedir. BİLSEM'ler, üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve bu öğrencilere yönelik eğitim programları sunulması amacıyla oluşturulmuş özel eğitim merkezleridir.
Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılabildiği BİLSEM'ler, öğrencilere farklı alanlarda eğitim ve öğretim sunarak onların potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.
BİLSEM'ler, özellikle matematik, fen bilimleri, bilgisayar, müzik, resim, tiyatro, yabancı dil gibi alanlarda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunan BİLSEM'ler, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını sergileme imkânı da sunmaktadır. »Haber Merkezi

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Genel Yetenek Sınavı Gerçekleştirildi
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