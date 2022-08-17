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Genel uyum eğitimi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler aralıksız devam ediyor. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Genel uyum eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuk, yaşlı, engelli, kadınlara yönelik hizmet yürüten yatılı ve gündüzlü kuruluşlara yeni atanan sosyal servis ve büro personeline oryantasyon eğitimi verildi.
İl Müdürü Abdullah Neşeli yapılan eğitim ile yeni göreve başlayan sosyal servis ve büro personelinin kuruluşlarına ve Yozgat’ta kolay adapte olmasına büyük önem verildiğini kaydetti. Neşeli, bu sebeple işe yeni başlayan personelin görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için oryantasyon eğitimi düzenlendiklerini ifade etti. 
Neşeli ayrıca yeni atanan personele, sosyal hizmetlerin önemi, geçmişi ve bugünü, Yozgat sosyal hizmet uygulamaları, kişi mahremiyeti, güvenlik uygulamaları, sosyal hizmetlerin hedefleri, misyonu, vizyonu, ilde personele sağlanan olanaklar ve hizmetler, çalışma gün ve saatleri, rapor uygulamaları, emeklilik sistemi, disiplin kuralları ve yönetmeliği, personel yönetmeliğinde yer alan bilgiler, nakil, harcırah, sosyal haklar gibi konuların aktarılması ile de özlük haklarıyla ilgili konularda bilgi aktardı. »Haber Merkezi 

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Genel Uyum Eğitimi
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