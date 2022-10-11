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Gençlik katılımı eğitimi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Erasmus+ Gençlik Katılımı programı kapsamında yürüttüğü ‘Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Gençlik Katılımı’ eğitimi düzenledi.

11 Ekim 2022 Salı 02:11
Gençlik katılımı eğitimi

Eğitim programında gençlerin sivil toplum ve siyasete katılımı önündeki engeller, aktif vatandaşlık, gençlik çalışmalarının gençlik katılımında önemi ve gençlik meclisleri ele alındığı eğitimde açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İyi bir gençlik katılımı için yol haritası oluşturularak, proje sonunda hazırlanacak politika belgesinin içeriği planladı. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu eğitime katılarak, gençlerin STK'lara ve gönüllülük faaliyetlere katılımı hakkında bilgilendirme yaptı. Projemiz gençlerin sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını, gençliğin demokratik yaşama katılımını teşvik edecek, sosyal ve sivil katılımı destekleyecek ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacaktır. 'Katılım' ana alanı altında Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılmasını amaçlıyoruz. Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini, siyaset, gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Projemizin ulus ötesi faaliyeti 4-10 aralık 2022 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecektir. Almanya programına 15 genç ve 5 karar verici katılım sağlayacaktır” dedi. »Selma Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Katılımı Eğitimi
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