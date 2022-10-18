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Gençlere eğitim

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Gençlere eğitim

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) arasında genç istihdamının artırılması amacıyla, gençlerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi, girişimcilik ve kooperatifçilik kapasitelerinin artırılması yoluyla ‘Yeni Nesil Kooperatifçilik Gençlik Kooperatifi’ kurulmasının teşvik edilmesi alanında kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılında Kalkınma Ajanslarının onaylı çalışma programlarına ilave olarak ‘Genç İstihdamı’ teması belirlendiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ORAN ve SORGED tarafından, söz konusu tema çerçevesinde genç girişimci adaylarının kooperatifçilik hakkında temel bilgilere ulaşımını sağlamak, Yozgat ilindeki genç girişimcilerinin fikirlerini kooperatifçilik alanında geliştirmelerine destek olmak amacıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim programı ile ‘Gençlik Kooperatiflerinin’ kurulması hedeflenmektedir. Eğitim sonrasında katılımcılara belirli zamanlarda eğitimler ve mentörlük destekleri verilecektir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilerek eğitim tamamlanmıştır.” dedi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Gençlere Eğitim
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