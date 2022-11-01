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Gençler eğitime duyarlı

Kayseri - Melikgazi Belediyesi'nin öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen proje eğitiminde Yozgat Bozok Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi akademisyenleri gençlerle buluştu.

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Gençler eğitime duyarlı

Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Muhammed Zeki Soyak’ın koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Toplantı ve Sunum Salonu’nda düzenlenen ‘Gençler İçin Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Eğitimi’ için Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Yüksel’in daveti üzerine Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Doçent Dr. Mete Çelik ve Doçent Dr. İsmail Öçsoy gönüllü eğitmenlik yaptılar. 
Eğitim ortamının hazırlanmasında koordinasyona katkı veren Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fehim Köylü, etkinliğin yürütülmesinde katkı veren Melikgazi Belediyesi Ar-Ge biriminden Sinan Öktem ve yine aynı birimden proje konularına ilgi duyan Özcan Caymaz ile de görüş alışverişinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitimin içerik yönetimini sağlayarak süreci yönetti. 
TEKNOFEST projeleri başta olmak üzere farklı alanlarda yarışmalara ilgi duyan yaklaşık 25 civarında üniversiteli gencin katıldığı etkinlikte temel kavramlar, proje bileşenleri, bilim alanındaki araştırma usulleri, planlama ve proje yönetimi, literatür taraması ve analizi ile sonuçların sunumlarına dair teknik bilgiler paylaşıldı. Proje yazımındaki incelikler ve zaman yönetimi ile ekibin oluşturulması konuları ayrıntılı biçimde ele alındı. Uygulamalı atölye çalışmalarında proje için ortak fikir geliştirme, yazma ve inceleme etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Eğitime ilişkin öğrencilerden bazıları yaptıkları değerlendirmelerinde, kariyer hedefleri bakımından hocaların anlattıklarından dersler çıkartıp ilham aldıklarını, pek çok yeni kelime ve deneyim öğrendiklerini, yeni insanlar tanıma fırsatı bulduklarını, TÜBİTAK programlarından daha fazla haberdar olduklarını, yapılan uygulamaların bilgilerini tazeleyip iş hayatını “simüle” ettiğini, projelere bakış açılarının değiştiğini, projelerini daha iyi nasıl sunabileceklerini öğrendiklerini, proje takımını nasıl oluşturacaklarını, projelerini farklı kişilerle ve tamamını aynı yerde yapmak zorunda kalmadan nasıl yürütebileceklerini anladıklarını, eksik bilgilerini tamamladıklarını, daha önce yaptıkları hatalarını fark ettiklerini ve bu sene TEKNOFEST’e daha hazırlıklı çıkacaklarını, etik konularında bilgi edindiklerini paylaştılar.
 Eğitim etkinliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yaklaşık on senedir proje eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri önemsiyoruz. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız, kurumların desteğiyle yaptığımız eğitimlerin hepsi de çok kıymetliydi. Gönüllü olarak yürüttüğümüz irili ufaklı yüzlerce eğitim etkinliğinde yer aldım. Binlerce kişiyle bir araya geldim. Her birinde farklı üniversitelerden fedakârca katılıp eğitmenlik yapan akademisyenlerimiz oldu. Hepsi de kıymetli ve alanlarında başarılı çalışmalar sergilemiş kişilerdi. Onları öğrencilerle ve genç araştırmacı adaylarıyla buluşturmanın önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Bu sefer, kısmen daha tematik ve somut adımlar atmış olan gençlerle bir araya geldik. TEKNOFEST için takımlar kurmuş, takımlarda yer almış gençlerle bir araya geldik. Bu çok güzeldi. Bir belediyemizin bulunduğu şehirdeki üniversite ile işbirliği içerisinde gençlere destek vermekte olduğunu görmek ve bilmek beni sevindirdi. Bu durumun, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun akademik geçmişi ve mesleki birikimiyle zenginleştirdiği vizyonuyla doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Yönetim kadrosu ve belediye bünyesinde oluşturduğu birimlerinin niteliği ile ekibinin rolü de bunu destekler düzeyde gözüküyor. Buradan geliştirilecek yeni stratejilerle üniversite-toplum işbirliğinin, üniversite-sanayi ve üniversite-endüstriyel saha ilişkilerinin olumlu yönde çok daha hızlı ve nitelikli gelişebileceğini öngörüyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Gençler Eğitime Duyarlı
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