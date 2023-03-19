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“Geleceğe hazırlanalım”

Proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru sorabilen, araştıran, üretebilen ve yeni buluşlar yapabilen nesillerin yetiştirilmesi hedeflenen 'Science Technology Engineering Mathematics (STEM) projesinin fuar programında Gümüşsu ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler görücüye çıktı.

19 Mart 2023 Pazar 02:37
“Geleceğe hazırlanalım”

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da katılım sağladığı Gümüşsu ilk ve ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan STEM Fuarında projeler göz doldurdu. 
Makarna, karton, kalem, pet şişe ve motor gibi araçlarla hazırladıkları projelerde öğrenciler, Ressam Robot, Köprü, Labirent, Makarna Kulesi ve çeşitli robot tasarımları ile geleceğin üreten nesli olma yolunda ilerliyor.


Düzenlenen fuarda öğrencilerin projeleri ile yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “STEM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birlikte kullanmasını amaçlar. Okul öncesinden Yükseköğretime kadar tüm sınıf seviyelerini kapsayan STEM yaklaşımı; öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktadır. Bu konuda Gümüşsu ilk ve ortaokulumuz tarafından yürütülen çalışmalar bizleri sevindirmektedir. STEM Fuarında ortaya çıkan ürünler geleceğe ve nesillerimize olan güvenimizi de artırmaktadır. Çağın yeniliklerine ve yaklaşımlarına eğilim gösteren ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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