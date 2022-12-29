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Fuar tarihi belli oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığında 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın (ORA-KAF’23) “Paydaş Üniversiteler Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:18
Fuar tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Orta Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı olan ve ERÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Profesör Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ersan Aslan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ile Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitelerinin rektör yardımcıları ve kariyer merkezlerinin müdürleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Rektör Profesör Dr. Fatih Altun, düzenlenecek olan fuarın öğrenciler açısından önemine dikkat çekti. 
Rektör Altun, “Düzenlenecek olan fuar ile öğrencilerimiz için önemli firmalar ile etkin, güzel kendileri ve gelecekleri için çok güzel sonuçların ortaya çıkacağı bir staj planlaması arzulamaktayız” dedi.
ORA-KAF’23 hazırlıkları çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler veren  Altun, beş yüzden fazla firmanın fuara katılım göstereceğini hedeflediklerini söyledi. 
Altun, Ocak ayı itibari ile “Rektör-Öğrenci Buluşması” toplantıları ile öğrencilere tek tek ORA-KAF’23’ hakkında bilgiler vereceklerini ve öğrencilerin katılımları için çalışmalar yürüteceklerini de sözlerine ekledi.
Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürü Doçent Dr. Mehmet Ali Bahar tarafından düzenlenecek fuar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Toplantı çerçevesinde ayrıca ERÜ Rektörü Profesör Dr. Fatih Altun ile paydaş üniversite rektör ve rektör yardımcıları 6-7 Mart 2023 tarihlerinde fuarın gerçekleştirileceği Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulundular.
Bilgilendirme toplantısı, paydaş üniversitelerinin rektör yardımcıları ve kariyer merkezlerinin yöneticilerinin toplantısının ardından sona erdi. »İHA

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Fuar Tarihi Belli Oldu
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